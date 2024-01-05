Стало известно, за что осудили экс-президента аэропорта Алматы

4 января 2024 года суд огласил приговор экс-президенту Международного аэропорта Алматы Айболу Бекмухамбетову. В суде раскрыли подробности вердикта, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых были Айбол Бекмухамбетов и начальник службы авиа-ГСМ Куаныш Тумышев. Их обвинили в присвоении и хищении чужого имущества в особо крупном размере.



Суд установил, что Бекмухамбетов, начиная с 2016 года, разработал и реализовал схему хищения денег, поступающих от авиаперевозчиков через ТОО "TA" за заправку воздушных судов. К этой деятельности он привлек начальника службы авиа-ГСМ аэропорта Тумышева, являющегося ему дальним родственником.

Подсудимые при заправке воздушных судов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составляли два разных расходных ордера по топливу.

"Один ордер с указанием фактического объема заправленного топлива передавался экипажу воздушного судна. По нему авиакомпания производила расчет с ТОО "TA". Второй ордер сотрудниками аэропорта составлялся с заниженным объемом заправленного топлива. В среднем на каждую заправку объем занижался на 5 тонн", – говорится в сообщении пресс-службы Турксибского районного суда.

Таким образом, авиакомпания перечисляла ТОО "ТА" денежные средства за фактически залитый объем авиатоплива, а ТОО в свою очередь оплачивала аэропорту за заниженный объем.

Разница в авиатопливе, по указанию подсудимых, фиктивно списывалась, как якобы израсходованная на реактивные двигатели ветровых машин, выезжавших на продувку взлетно-посадочных полос и стоянки воздушных судов.

Денежные средства, остававшиеся на счетах ТОО из-за разницы в объемах авиатоплива, выводились и передавались Бекмухамбетову через его советника и водителя, не посвященных в указанную противоправную деятельность.

"Согласно заключению судебной экономической экспертизы, ущерб от преступных действий за период с начала 2016 года по июнь 2018 года составил свыше 1 млн 250 тыс. долларов США (411,6 млн тенге)", – рассказали в суде.

Непосредственно подсудимые присвоили себе и распорядились по своему усмотрению денежными средствами в сумме 913 165 долларов США.

Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет каждому, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и руководящих должностей в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

Также с них взыскали материальный ущерб в размере 913 165 долларов США или 417 891 698 тенге.

Приговор в законную силу не вступил.