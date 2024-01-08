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В Алматы стартовала юбилейная ХХ Международная Жаутыковская Олимпиада

олимпиада Фото: пресс-служба акимата Алматы
C 8 по 13 января 2024 года в Алматы проходит юбилейная ХХ Международная Жаутыковская Олимпиада на базе Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната им. О. Жаутыкова для одаренных детей под эгидой Минобразования, при поддержке городского акимата.

В этом году мероприятие проходит в очном формате, после трехлетнего периода в формате онлайн. В рамках олимпиады традиционно проводится конкурс по 3 предметам среди специализированных школ физико-математического направления.

олимпиада

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Это отличает ее от других международных олимпиад и подчеркивает важность этих научных дисциплин для развития интеллектуального потенциала молодежи.

олимпиада

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Соревнование включает два тура – теоретический и экспериментальный, на которых участники выполнят соответствующие задания. Итоги олимпиады будут подведены в личном зачете по каждому предмету.

"Масштаб и признание Жаутыковской олимпиады позволяют сегодня считать его знаковым для Алматы. Наш город славится своими сильными школами физико-математического направления, и мы гордимся победами и успехами наших учеников. Победители и призеры Жаутыковской олимпиады достигают впечатляющих успехов в Казахстане и за ее пределами. Они являются студентами самых престижных университетов мира: MIT, KAIST, Йельский университет, Кембридж", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев в ходе церемонии открытия олимпиады.
олимпиада

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также аким города добавил, что проведение Международной Жаутыковской олимпиады в Алматы стало доброй традицией. Если в 2005 году, когда она впервые была проведена, в ней участвовало 189 учеников из 5 государств. В этом году в олимпиаде принимают участие порядка 600 участников, 85 команд из 16 стран мира, включая Казахстан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Болгарию, Таджикстан, Монголию, Грузию, Сербию, Индию и Румынию.

олимпиада

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По итогам олимпиады будет выведен индивидуальный рейтинг, а также рейтинг сильнейших команд специализированных школ. Победителей и призеров олимпиады ожидают ценные призы. Кроме того, победителям предусмотрены премии и образовательные гранты.

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