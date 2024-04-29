Павлодарец завоевал "золото" на международной олимпиаде в Китае

Ученик 11-го класса школы-лицея №8 для одаренных детей Ринат Илюсизов привез "золото" с международной олимпиады.

Об этом сообщил корреспондент Pavlodarnews. В городе Шэньчжэнь (Китай) прошла международная Менделеевская олимпиада по химии. В ней приняли участие около двухсот школьников из 29 стран мира. Среди них – Австрия, Армения, Беларусь, Бразилия, Болгария, Венгрия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Северная Македония, Сербия, Индия, Сирия, Куба, Шри-Ланка, Кения.

В сборную команду Республики Казахстан вошли победители республиканской олимпиады по химии, в их числе павлодарский учащийся 11-го класса школы-лицея №8 для одаренных детей Ринат Илюсизов, который по итогам международного состязания стал обладателем золотой медали.





Кроме этого, сборная страны завоевала две серебряные и шесть бронзовых медалей.