Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

Министерство обороны подготовило приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", передает корреспондент Zakon.kz.

Как следует из документа, в соответствии с п.п. 1 ст. 33 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", глава Минобороны приказывает:

"В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы".

Контроль за исполнением приказа возлагается на первого замминистра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.

В 2024 году Министерство обороны Казахстана на воинские сборы призвало 3000 военнообязанных.