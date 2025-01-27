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События

Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 09:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны подготовило приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", передает корреспондент Zakon.kz.

Как следует из документа, в соответствии с п.п. 1 ст. 33 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", глава Минобороны приказывает:

"В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы".

Контроль за исполнением приказа возлагается на первого замминистра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.

В 2024 году Министерство обороны Казахстана на воинские сборы призвало 3000 военнообязанных.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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