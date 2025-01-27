Сколько казахстанцев призовут на воинские сборы в 2025 году
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство обороны подготовило приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2025 году", передает корреспондент Zakon.kz.
Как следует из документа, в соответствии с п.п. 1 ст. 33 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", глава Минобороны приказывает:
"В 2025 году призвать 3000 военнообязанных на воинские сборы".
Контроль за исполнением приказа возлагается на первого замминистра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 февраля.
В 2024 году Министерство обороны Казахстана на воинские сборы призвало 3000 военнообязанных.
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