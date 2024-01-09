Квартира и машина: вице-министр финансов рассказал, чем владеет

На пресс-конференции в правительстве 9 января 2024 года вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал по поводу собственного декларируемого имущества, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представитель ведомств напомнил, что на сегодня госслужащие и сотрудники квазигоссектора сдают налоговые декларации. В то же время с января 2025 года политические госслужащие, в соответствии со ст. 11 Закона РК "О борьбе с коррупцией", будут обязаны не только сдавать декларацию, но и публиковать ее.

"Относительно себя: я в основной декларации задекларировал трехкомнатную квартиру, которая мне принадлежит на правах собственности, автотранспортное средство. Машина не крутая. BMW 2017 года выпуска. Костюм на мне – производства Казахстана. Могу даже лейбл показать. Обувь на мне тоже казахстанская. Квартира площадью 74,5 кв. м". Ержан Биржанов

Вице-министр уточнил, что рыночную стоимость своей квартиры он не знает.

"Ее рыночную стоимость я сейчас не знаю. Я указывал ее номер и где она находится. А стоимость я не оцениваю, оценивают уполномоченные органы, которые считают налоги. Я ежегодно эти налоги уплачиваю". Ержан Биржанов

На пресс-конференции он также рассказал о судьбе подаренного Минфину Bentley Bentayga 2017 года. Подробности по ссылке.