Появление новой схемы ухода от налогов прокомментировал вице-министр Биржанов

На брифинге в СЦК 31 января 2024 года вице-министр финансов РК Ержан Биржанов прокомментировал по поводу того, что продавцы стали просить покупателей пополнять им баланс, избегая мобильных переводов и оплаты при помощи QR, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов отметил, что покупателям в торговых точках следует быть настойчивее и просить нужный им вид оплаты.

"Наверное, это одна из новых схем – пополнение через мобильный баланс, но это, скорее всего, такое временное явление, и оно, честно скажу, неудобное. Каждый клиент будет стоять и заполнять мобильный телефон, пополнять Билайн или Кселл – это не очень удобно. Оно само собой, думаю, отпадет, потому что мы, как клиенты, диктуем правила. Я, как клиент, допустим, никогда не пополняю баланс, никогда не провожу переводы, я требую оплату через банковскую карту, потому что через банковскую карту есть кешбэк, через QR тоже есть кэшбэк. Поэтому если такие предприниматели есть, у них, скорее всего, эта практика прекратится, это временная". Ержан Биржанов

Он напомнил, что налоговые органы будут обращать внимание только на те случаи, где в месяц происходило больше 100 переводов.

"Для того, чтобы, условно, избежать какой-то ответственности, либо каких-то обязательств, то сегодня есть критерии, чтобы 100 переводов было ежемесячно от 100 различных людей. Я не представляю, чтобы в магазине он (продавец. – Прим. ред.) различным лицам говорил, чтобы они переводили на счет мобильного телефона. Но, в любом случае, если какая-то схема будет, мы будем эту схему смотреть. Если это будет иметь массовый характер через мобильных операторов, то мы, возможно, проведем такой контроль". Ержан Биржанов

С 1 января 2024 года в Казахстане стартовал третий этап всеобщего декларирования. Предпринимателям необходимо отражать доходы, полученные в том числе за счет мобильных переводов. Какие переводы не нужно декларировать физлицам в 2024 году, ранее выяснил Zakon.kz.