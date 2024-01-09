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Законодательство РК

Мобильные переводы: в Минфине заверили, что добросовестные предприниматели не подпадут под проверки

Казахстан Минфин мобильные переводы бизнес ответственность Фото: freepik
На пресс-конференции в правительстве вице-министр финансов РК Ержан Биржанов подчеркнул, что честные бизнесмены не будут подвергаться проверкам, но это не относится к тем, кто при оплате услуг или товаров требует осуществлять переводы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов напомнил, что в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования. 

"Под проверки добросовестные предприниматели не подпадут. На сегодня многие предприниматели, работающие даже в спецналоговых режимах, легко приспособились к безналичным платежам и открыли отдельные предпринимательские счета, с помощью которых через QR-коды, они получают доход. К ним никаких вопросов нет. Но каждый сталкивается с ситуациями, когда он идет в магазин и его просят сделать перевод - как раз эта часть переводов предпринимательской деятельности, которая направляется (через мобильные приложения - Прим. ред), может попасть под наш мониторинг. Только в этом случае". Ержан Биржанов

Вице-министр уточнил, что после предоставления отчетности, до 15 сентября по объектам МСБ теперь возникают обязательства получения данных по переводам. 

"Есть четкие критерии: это когда три месяца подряд идут более 100 платежей от разных лиц. Если такое обнаружится у ИП, которому переводили денежные переводы, мы эти данные будем получать от банков второго уровня. Под этот контроль не подпадает бизнес, который работает легально". Ержан Биржанов

По его словам, если предприниматель указывает оборот, отбивает чек, пропускает через пост-терминал, то к нему никаких вопросов фискальные органы предъявлять не будут. 

"У нас нет цели - найти налогоплательщика и предъявить ему штраф. Мы понимаем, что лучше предотвратить такие шаги. Конкретный пример – если возникнет проблема со сдачей налоговой отчетности, если люди забывают ее предоставлять, то на первый раз предусмотрено предупреждение и только при повторном случае - штраф. Но в рамках Налогового кодекса мы хотим внести изменения в части того, что если налогоплательщик не сдал отчетность, то мы будем воспринимать ее как нулевую отчетность, а в последующем налогоплательщик может сдать допдекларацию. Мы будем воспринимать как нулевую отчетность и дадим возможность откорректировать". Ержан Биржанов

Ранее вице-министр рассказал, какие активы хранят казахстанские чиновники на зарубежных счетах. 

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