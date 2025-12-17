#Казахстан в сравнении
Общество

"Должны зарегистрироваться как ИП": в Минфине назвали фейком новость о контроле мобильных переводов

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 11:43 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на пресс-конференции в правительстве 17 декабря 2025 года еще раз напомнил о критериях по мобильным переводам, превышение которых повлечет проверку налоговиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов напомнил, что с 2026 года заработают новые правила, по которым мобильные переводы будут контролироваться по трем критериям.

"Все три критерия должны сработать одновременно. Это когда последовательно три месяца от разных 100 лиц физлицо получает переводы, например, если в январе, феврале и марте от ста разных лиц он получает переводы и если сумма данных переводов превышает 1 млн тенге, только в этом случае он подпадает под налоговый контроль. Банки второго уровня будут передавать такие данные для фискального контроля", – напомнил вице-министр.

По его словам, в этом случае счета закрывать физлицам не будут.

"Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве ИП. Может, какие-то иные случаи есть – благотворительность, все это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается", – пояснил он.

Он также прокомментировал вчерашнюю новость о том, что если сумма перевода превышает 1 млн тенге, то люди должны регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

"Это фейк. Поэтому предупреждаем через вас интернет-источники, а также блогеров, что распространение заведомо ложной информации предусматривает ответственность. Надо внимательно проверять предоставляемую информацию. Данная новость вызвала широкое обсуждение, комментарии – эта новость недостоверна. Мы мониторим все новости такие фейковые – готовим материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", – заявил Ержан Биржанов.

17 ноября 2025 года приказом министра финансов утверждены формы предоставления органу госдоходов банковскими организациями сведений о наличии и номерах банковских счетов физических и юридических лиц, об остатках и движении денег на таких счетах, предоставленных кредитах физическому лицу.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
