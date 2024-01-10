Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Со знаменательной датой фронтовика Федора Блинова поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Ауэзовского района и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Несмотря на преклонный возраст, Федор Прохорович чувствует себя превосходно и помнит многие эпизоды сурового военного времени.

"Держа оборону, мы стояли насмерть. Для нас было важно защитить мир и подарить его нашим потомкам. Победа досталась нам дорогой ценой", – со слезами на глазах поделился воспоминаниями ветеран.

В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Старший сержант Федор Блинов участвовал в боях за освобождение Беларуси, Украины, Польши и Чехословакии. Долгожданную Победу он встретил в Германии.

Курсант 4 курса Военного института Сапарбай Темирлан отметил, что было очень интересно встретиться с непосредственным участником Великой Отечественной войны.

"Для нас он – настоящий герой, пример для подражания. Мы всегда будем помнить и гордиться стойкостью, самоотверженностью и доблестью наших ветеранов".Сапарбай Темирлан

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Федор Блинов награжден орденами "Великой Отечественной войны" I и II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и многими другими.

В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащие пожелали ветерану здоровья, долголетия и благополучия, а курсанты прочитали стихи, посвященные юбиляру. По доброй традиции Федору Прохоровичу были вручены благодарственное письмо и памятный подарок.

Читайте также

Казахстан Антикор активы возврат Сатыбалды Кайрат
Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан
Школьников Астаны отправили на дистанционку
Школьников Астаны отправили на дистанционку
Дело по отмыванию денег Кайратом Сатыбалды поступило в суд
Новое расследование в отношении Кайрата Сатыбалды: Антикор раскрыл детали
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: