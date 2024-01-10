В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем
Несмотря на преклонный возраст, Федор Прохорович чувствует себя превосходно и помнит многие эпизоды сурового военного времени.
"Держа оборону, мы стояли насмерть. Для нас было важно защитить мир и подарить его нашим потомкам. Победа досталась нам дорогой ценой", – со слезами на глазах поделился воспоминаниями ветеран.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Старший сержант Федор Блинов участвовал в боях за освобождение Беларуси, Украины, Польши и Чехословакии. Долгожданную Победу он встретил в Германии.
Курсант 4 курса Военного института Сапарбай Темирлан отметил, что было очень интересно встретиться с непосредственным участником Великой Отечественной войны.
"Для нас он – настоящий герой, пример для подражания. Мы всегда будем помнить и гордиться стойкостью, самоотверженностью и доблестью наших ветеранов".Сапарбай Темирлан
За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Федор Блинов награжден орденами "Великой Отечественной войны" I и II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и многими другими.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Военнослужащие пожелали ветерану здоровья, долголетия и благополучия, а курсанты прочитали стихи, посвященные юбиляру. По доброй традиции Федору Прохоровичу были вручены благодарственное письмо и памятный подарок.