В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с вековым юбилеем

Со знаменательной датой фронтовика Федора Блинова поздравили военнослужащие Управления по делам обороны Ауэзовского района и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Несмотря на преклонный возраст, Федор Прохорович чувствует себя превосходно и помнит многие эпизоды сурового военного времени.

"Держа оборону, мы стояли насмерть. Для нас было важно защитить мир и подарить его нашим потомкам. Победа досталась нам дорогой ценой", – со слезами на глазах поделился воспоминаниями ветеран.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Старший сержант Федор Блинов участвовал в боях за освобождение Беларуси, Украины, Польши и Чехословакии. Долгожданную Победу он встретил в Германии.



Курсант 4 курса Военного института Сапарбай Темирлан отметил, что было очень интересно встретиться с непосредственным участником Великой Отечественной войны.

"Для нас он – настоящий герой, пример для подражания. Мы всегда будем помнить и гордиться стойкостью, самоотверженностью и доблестью наших ветеранов". Сапарбай Темирлан

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, Федор Блинов награжден орденами "Великой Отечественной войны" I и II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией" и многими другими.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Военнослужащие пожелали ветерану здоровья, долголетия и благополучия, а курсанты прочитали стихи, посвященные юбиляру. По доброй традиции Федору Прохоровичу были вручены благодарственное письмо и памятный подарок.