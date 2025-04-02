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Военнослужащие поздравили ветерана войны с 98-летием в Алматы

Военнослужащие поздравили ветерана войны с 98-летием в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 13:49 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Военнослужащие Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, Управления по делам обороны Медеуского района Алматы и председатель Совета ветеранов Вооруженных сил РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Долбню с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Ему зачитали поздравительный адрес от министра обороны Республики Казахстан с теплыми пожеланиями крепкого здоровья и долголетия. Военнослужащие выразили фронтовику искренние слова благодарности за его мужество и самоотверженность, проявленные в годы войны, а также за многолетний труд на благо Родины. Поздравления фронтовику прозвучали под аккомпанемент оркестра воинской части 5571 Национальной гвардии РК.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Василий Иванович родился 2 апреля 1927 года в Алматинской области. В 1944 году, в разгар Великой Отечественной войны, он был призван на службу и направлен на Дальний Восток, где принимал участие в боевых действиях против Японии.

После окончания войны его дивизию расформировали, и Василий Иванович продолжил службу в разведке в составе 207-й отдельной разведывательной роты. После года обучения на разведчика он нес службу в Приморском крае, а рота, где он служил, девять месяцев находилась за границей. В мае 1951 года, после шести с половиной лет службы, он вернулся домой.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

За боевые и трудовые заслуги ветеран награжден орденом Отечественной войны, значком "Ветеран войны" и многими другими наградами.

Василий Иванович вырастил троих детей, у него есть четыре внука и столько же правнуков.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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