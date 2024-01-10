Аким Карагандинской области отчитался перед Токаевым

10 января 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Президент заслушал доклад об итогах социально-экономического развития региона за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за 11 месяцев объем промышленной продукции составил 3,1 трлн тенге. Инвестиции в основной капитал увеличились на 16,3% и достигли 727 млрд тенге.

Как сообщил Ермаганбет Булекпаев, обеспечен рост в отраслях обрабатывающей промышленности:

машиностроении – на 45%,

легкой промышленности – на 23,9%,

фармацевтике – на 20%.

Увеличение также отмечается в бумажной промышленности, стройиндустрии и черной металлургии.

В секторе малого и среднего бизнеса занято 45% активного населения региона, действуют более 100 тыс. компаний. Для предпринимателей розничный налог снижен с 4 до 2%. В 2024 году планируется повысить долю МСБ в ВРП с 19 до 25%.

По словам акима области, создание более 25 тыс. рабочих мест во всех отраслях экономики позволило снизить уровень безработицы до 4,1% и бедности – до 2,7%. Реальные доходы населения выросли на 4,7%.

Президенту было доложено о ходе прохождения отопительного сезона, а также о текущей ситуации на системообразующем предприятии Qarmet. Ермаганбет Булекпаев рассказал о мерах, предпринимаемых новым инвестором для стабилизации и увеличения объема производства, а также о планах по модернизации и обеспечению безопасности труда работников компании.

В социальной сфере начато строительство 92 объектов сельского здравоохранения, модернизация двух межрайонных больниц. По проекту "Комфортная школа" строятся 10 объектов с завершением в 2024 году, это обеспечит 7100 мест для школьников.

Кроме того, аким отчитался о состоянии социальной сферы, реализации проектов "Ауыл – Ел Бесігі" и "Ауыл аманаты".