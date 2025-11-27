Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе
В саммите также участвовали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.
Ранее пресс-служба Акорды опубликовала совместное фото участников саммита ОДКБ.
Мы уже рассказывали, что 27 ноября в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов Безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.