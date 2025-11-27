#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе

Путин, Токаев, Жапаров, президенты, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:25 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в узком составе, сообщает Zakon.kz.

Фото: akorda.kz

В саммите также участвовали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Эмомали Рахмон, президент, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:25

Фото: akorda.kz

Александр Лукашенко, президент, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:25

Фото: akorda.kz

Главы государств обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности.

Ранее пресс-служба Акорды опубликовала совместное фото участников саммита ОДКБ.

Фото: akorda.kz

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 12:25
С баурсаками и хором: как Токаева встретили в аэропорту Бишкека

Мы уже рассказывали, что 27 ноября в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов Безопасности (КССБ) ОДКБ, а также сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Участники мероприятий обсудят актуальные вопросы совместной работы, включая укрепление сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
