120 дорожных проектов планируют реализовать в Акмолинской области в 2024 году

Согласно информации Управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта, в 2023 году в Акмолинской области было отремонтировано порядка 1 тыс. км, а в 2024 году власти планируют реализовать 120 дорожных проектов, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что строительно-монтажные работы велись в рамках нескольких программ, связанных с развитием транспортной инфраструктуры сел, прилегающих к столице, моно- и малых городов, Щучинско-Боровской курортной зоны, населенных пунктов, строительством и ремонтом автомобильных дорог областного значения и др.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Как отметили в областном ведомстве, в этом году улучшение состояния дорожной сети области продолжится в рамках реализации этих же программ, где предусмотрено более 120 проектов по строительству и ремонту автодорог местного значения. Основной объем работ будет продолжен по строительству и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов Акмолинской области.

"Запланировано продолжение крупных проектов по капитальному и среднему ремонту таких важных участков автодорог, как Щучинск – Степняк – Валиханово, Восточный обход г. Астана – ст. Сарыоба, Бабатай – Волгодновка – Береке – Булаксай, Жалтыр – Макинск, Новый Колутон – Акколь – Азат-Минское, Щучинск – Николаевка, Бурабай-Катарколь, Коргалжын – Арыкты – Сабынды, Жаксы – Державинск, Есиль – Свободное – Раздольное, Жолымбет – Шортанды – Пригородное и др.", – проинформировал заместитель Управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Александр Рублевский.

Как и прежде, вопрос качественного и своевременного строительства и ремонта дорог останется на постоянном контроле, как заверили в областном управлении.

К слову, протяженность автомобильных дорог общего пользования Акмолинской области составляет около 8 тыс. км, в том числе республиканского значения – 2,3 тыс. км, областного значения – 2,7 тыс. км, районного значения – 3 тыс. км.