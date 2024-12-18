В Западно-Казахстанской области за два года отремонтирована 1 тыс. км дорог

В соответствии с поручением главы государства в Западно-Казахстанской области в 2023-2024 годах отремонтировано более 1 тыс. км дорог. В частности, в 2023 году было отремонтировано 562 км, а в 2024 году – 445 км.

В текущем году проводится реконструкция первого и четвертого участков (72 км) направления Подстепное – Федоровка – граница РФ, общая протяженность которого составляет 144 км.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Второй и третий участки (72 км) будут реализованы за счет компании КПО б.в. в 2025 году. Сегодня здесь идут работы по транспортировке инертных материалов и подготовке объездных дорог.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В 2019 году президент поставил задачу построить 245 км дорог, соединяющих Казталовский, Бокейординский и Жанибекский районы с Уральском. С 2019 по 2022 год было завершено 125 км дороги, 2023 году – 104 км, а в 2024 году – оставшиеся 16 км.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Для жителей Жанибекского района, расположенного в 500 км от областного центра, этот год стал полным радостных новостей. Полностью завершено строительство дороги в район. Жители, которые не первый год сталкиваются с трудностями на дорогах, теперь без проблем добираются в Уральск.

"Раньше мы тратили много времени на поездку в областной центр. В этом году строительство дороги полностью завершено и сдано в эксплуатацию. Это оказывает большое влияние на экономическое развитие нашего района", – отметил житель Жанибекского района Бекет Алипкалиев.

Он от имени жителей района выразил благодарность президенту Касым-Жомарту Токаеву, который поддержал строительство этой дороги.