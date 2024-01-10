Госсоветник принял участие в Ученом совете КИСИ

В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК ( КИСИ) прошло заседание Ученого совета, в котором принял участие государственный советник Ерлан Карин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На заседании были обсуждены основные направления аналитической работы и ключевые мероприятия института в 2024 году.

"В частности, деятельность КИСИ будет сконцентрирована на изучении внутриполитических процессов и экономических тенденций развития Казахстана, а также на определении контуров внешнеполитической конъюнктуры", – говорится в сообщении.

В свою очередь государственный советник в своем выступлении, говоря о задачах института на предстоящий период, отметил, что генеральная повестка государственной политики была задана президентом Касым-Жомартом Токаевым в его январском интервью газете Egemen Qazaqstan.

Поэтому КИСИ, как ключевой аналитический центр, должен активно участвовать в экспертно-аналитическом сопровождении реализуемой государственной политики.

Кроме того, Ерлан Карин положительно оценил планы и инициативы КИСИ в отношении укрепления взаимодействия с экспертным сообществом в регионах, поддержки молодых экспертов, расширения международного сотрудничества, в частности, в совместной подготовке журнала Central Asia’s Affairs.