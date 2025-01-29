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События

В Казахстане провели социсследование, посвященное иерархии ценностей в обществе

исследование провели в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 20:15 Фото: pixabay
Государственный советник РК Ерлан Карин заявил о том, что Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) провел социологическое исследование, посвященное иерархии ценностей в обществе, сообщает Zakon.kz.

По результатам опроса, пишет Карин в Telegram, принцип "Закон и Порядок" вошел в число трех ключевых для наших граждан общенациональных ценностей ("Справедливость" – 84,1%, "Закон и Порядок" – 83,5%, "Труд" – 83,4%).

"Поэтому не случайно президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на расширенном заседании правительства в очередной раз сделал акцент на необходимости дальнейшего укоренения в обществе принципа "Закон и Порядок" и формирования "нулевой терпимости" к правонарушениям". Ерлан Карин

Он также отметил, что обеспечение неукоснительного соблюдения законов и неотвратимости наказания за их нарушение является одной из главных функций государства.

"Именно поэтому общественный запрос на укрепление дисциплины и порядка становится все более актуальным во многих странах мира", – резюмировал госсоветник.

Ранее Токаев высказался о заявлении, что Казахстан превратился в "штрафстан", отметив, что меры по обеспечению законного порядка не должны служить поводом для навешивания ярлыков на свою страну.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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