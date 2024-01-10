Балаева заявила о смягчении налогообложения для субъектов креативной индустрии

Фото: primeminister.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что в рамках исполнения поручения главы государства Минкультом совместно с Министерствами национальной экономики и финансов проведена комплексная работа по смягчению налогооблажения для субъектов креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, уже принято Постановление правительства РК, согласно которому 40 видов деятельности подпадают под специальный режим розничного налога. "Это означает, что бизнес освобождается от уплаты КПН, ИПН, НДС и будет платить единый налог – от 2% до 4% для ИП, 8% для ТОО. При этом годовой оборот компании не должен превышать 2,2 млрд тенге, а в штате должно работать не более 200 человек", – написала министр в Facebook. Также она заявила, что смягчение налогообложения коснется сферы производства и постпродакшна кино, видеоконтента и телевезионных программ, звукозаписи и издания музыкальных произведений, театрального и музейного искусства, архитектуры и дизайна, ремесленничества, народного творчества и производства сувенирной продукции. "Отмечу, что при разработке данной меры поддержки мы тщательно проанализировали международный опыт. Практика наиболее передовых стран (Великобритания, Германия, Южная Корея) показывает, что для развития сферы креативных индустрий особый акцент делается именно на смягчении налогового режима. Данный шаг является одним из первых шагов, направленных на масштабное развитие этой сферы. Уверена, это только начало большого пути", – резюмировала Балаева. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение для стимулирования экономики. Читайте также Назначен новый аким Кызылорды Две трассы планируют закрыть в Акмолинской области из-за непогоды Как изменились цены на жилье в Казахстане

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