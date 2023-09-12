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Законодательство РК

Токаев заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение

президент РК Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обеспечить справедливое налогообложение для стимулирования экономики, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Акорда, бизнес продолжает жаловаться на сложность и нестабильность налогового законодательства. Это снижает уверенность инвесторов, иногда создает для бизнеса проблемы "на ровном месте". Фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными.

"Нагрузка на суды значительно выросла – фактически на них возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов. Это недопустимо, требуются меры для исправления данной ситуации. Правительству следует предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов, а также прописать четкие критерии определения "бестоварности" операций". Касым-Жомарт Токаев

Чем проще законодательство, считает глава государства, тем меньше возможностей его неверно истолковать. Поэтому нужно кардинально упростить процедуры, искоренить двоякость формулировок. Необходимо, чтобы все спорные случаи неукоснительно трактовались в пользу налогоплательщик

"80% всех налогов в стране уплачивают всего около 260 компаний. Это сверхконцентрация, с которой надо бороться за счет повышения объемов поступлений от других налогоплательщиков. По оценкам экспертов, в нашей стране четыре миллиона человек из общего количества занятого населения не платят налоги со своих доходов. Микро- и малый бизнес даже при упрощенном налогообложении скрывает и занижает свои обороты. Почти 70% субъектов бизнеса по упрощенной декларации показывают доход меньше пяти миллионов тенге и уплачивают всего 6% от поступлений в рамках данного режима. Поэтому одной из основных целей новой налоговой политики должно стать увеличение количества активных налогоплательщиков через упрощение налоговых процедур, эффективное взаимодействие с населением и бизнесом". Касым-Жомарт Токаев

По его словам,платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах. Работу по изменению налогового законодательства затягивать ни в коем случае нельзя

"Рост национальной экономики серьезно ограничивает нехватка инвестиций. Статистику по вложениям средств в основной капитал можно рассматривать как ключевой индикатор "веры в будущее страны". Но за последние 10 лет отношение инвестиций в основной капитал к чистой прибыли компаний сократилось с 38 до 29%. Другими словами, предприниматели все меньше и меньше прибыли реинвестируют в свой бизнес. В результате, мы не просто недополучаем новые производственные мощности, рабочие места и поступления в бюджет. Мы утрачиваем позиции – основные фонды не обновляются, устаревая физически и технологически". Касым-Жомарт Токаев

Также он отметил, что на эту общую проблему накладывается и отсутствие прогресса в диверсификации инвестиционного потока. Значительная часть иностранных вложений (68%) у нас по-прежнему приходится на сырьевые сектора. Тогда как в обрабатывающей промышленности, электроснабжении, транспорте и ряде других отраслей идет отток зарубежных инвестиций.


"В недавнем Послании были сформулированы решения, направленные на стимулирование корпоративного кредитования. В первом ряду стоит освобождение инвесторов от налогов и других обязательных платежей на три года. Правительству совместно с бизнес-сообществом нужно дополнительно проработать три-четыре действенные меры, которые способствовали бы привлечению инвестиций в приоритетные сектора экономики". Касым-Жомарт Токаев

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