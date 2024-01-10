Как изменились цены на жилье в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, декабрь оказался вторым месяцем после августа, где был зарегистрирован максимум по количеству совершенных сделок по купле-продаже жилья – 37 818 сделок, сообщает Zakon.kz.

Из них было совершено 8 238 сделок по индивидуальным домам и 29 580 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с ноябрем 2023 года (31 727) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 19,2%.

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (7594 – 20,1%) и Астана (7157 – 18,9%), а также, Карагандинская область (2946 – 7,8%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 447 единиц (1,2%).

Количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 33 587 сделок.

По сравнению с ноябрем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 22,5% (на 5432 сделок). Всего в декабре по квартирам совершено 29 580 сделок – это 78,2% от общего показателя.



Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на город Астана (23,7%), Алматы (23,5%) и Карагандинскую область (8,2%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в декабре по ним было оформлено 11 465 сделок.

По сравнению с ноябрем 2023 года в декабре количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 8,7% (на 659 сделок) и составило 8 238.

Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в городах Алматы (39,7%), Шымкент (38,9%) и Астана (33,9%). А наибольший спад за месяц произошел в Северо-Казахстанской (-18,1%), Костанайской (-17,5%) и Актюбинской областях (-11,6%).



Количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 33 587 сделок.

Отрицательный наивысший показатель был зарегистрирован в Актюбинской области (на 15,3%), а самое большое увеличение зафиксировано Алматинской области (на 62,3%). Вместе с тем, уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок январь-декабрь 2023 года к январю-декабрю 2022года и составляет -20,5%.



Цены на жилье

За год (с декабря 2022 года по декабрь 2023 г.) цены продажи нового жилья повысились на 3,4%, а на квартиры вторичного рынка – снизились на 3,7%.

При этом арендная плата за благоустроенное жилье в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 1,6%.

В регионах цены на первичном рынке жилья за год значительно подорожали в городах Кызылорда – на 12,6%, Петропавловск – на 10,6%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен города Атырау (8,2%) и Кызылорда (6,9%), а на рынке аренды жилья – Жезказган (33,4%), Кокшетау (26,1%), Караганда (23%).

За месяц (с ноября по декабрь 2023 года) цены арендной платы за благоустроенное жилье повысились на 0,9%, продажи нового жилья – на 0,6%, перепродажи квартир – на 0,2%.



