Назначен новый аким Сатпаева

Кенгирбай Смагулов назначен новым акимом города Сатпаев, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 17 сентября 2026 года, аким области Улытау Есет Байкен представил активу города Сатпаев нового акима.

"С сегодняшнего дня Сатпаев возглавляет Кенгирбай Конурович Смагулов", – говорится в официальной публикации акимата.

Кенгирбай Смагулов родился в 1978 году, окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в налоговом комитете Жезказгана. В разные годы занимал руководящие должности в сфере предпринимательства, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ и транспорта.

В 2020-2022 годах был первым заместителем председателя Жезказганского городского отделения партии Nur Otan, в 2022 году – ответственным секретарем городского отделения партии AMANAT.

В 2022-2024 годах возглавлял Управление инспекции труда и Управление финансов области Улытау. С 2024 по 2026 год работал руководителем аппарата акима области.

Отметим, что это назначение произошло на фоне кадровых изменений в Жезказгане. Ранее Кайрат Шайжанов объявил в социальных сетях об уходе с поста акима Жезказгана после четырех лет работы. После акимом Жезказгана был назначен Мурат Бурибаев. До этой он должности он был акимом Сатпаева.