Назначен новый аким Сатпаева
Сегодня, 17 сентября 2026 года, аким области Улытау Есет Байкен представил активу города Сатпаев нового акима.
"С сегодняшнего дня Сатпаев возглавляет Кенгирбай Конурович Смагулов", – говорится в официальной публикации акимата.
Кенгирбай Смагулов родился в 1978 году, окончил Жезказганский университет имени О. Байконурова.
Трудовую деятельность начал в 2000 году в налоговом комитете Жезказгана. В разные годы занимал руководящие должности в сфере предпринимательства, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ и транспорта.
В 2020-2022 годах был первым заместителем председателя Жезказганского городского отделения партии Nur Otan, в 2022 году – ответственным секретарем городского отделения партии AMANAT.
В 2022-2024 годах возглавлял Управление инспекции труда и Управление финансов области Улытау. С 2024 по 2026 год работал руководителем аппарата акима области.
Отметим, что это назначение произошло на фоне кадровых изменений в Жезказгане. Ранее Кайрат Шайжанов объявил в социальных сетях об уходе с поста акима Жезказгана после четырех лет работы. После акимом Жезказгана был назначен Мурат Бурибаев. До этой он должности он был акимом Сатпаева.