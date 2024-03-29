КГД больше не будет привлекать к адмответственности за неисполнение уведомления камерального контроля

Комитет государственных доходов прекратит привлекать предпринимателей к административной ответственности за неисполнение уведомления камерального контроля, сообщает Zakon.kz.

В Комитете пояснили, что согласно рекомендациям Агентства по делам госслужбы в апреле 2023 года поддержано исключение возбуждения административной ответственности в рамках статьи 288 КоАП РК за неисполнение налогоплательщиком уведомления об устранении нарушений с высокой и средней степенью риска, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля.

Соотвественно, приказом и.о. министра финансов РК от 7 марта 2024 года были внесены изменения в формы уведомления об устранении нарушений с высокой и средней степенью риска, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля.

Приказ вступил в законную силу 26 марта 2024 года.

В этой связи было поручено:



прекратить практику привлечения к административной ответственности за неисполнение уведомления камерального контроля по статье 288 КоАП РК;

провести техническую учебу и ознакомить с вышеуказанным приказом сотрудников, задействованных при отработке уведомлений камерального контроля;

Ответственность за исполнение настоящего поручения возлагается на заместителей руководителя департаментов государственных доходов.

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