В Костанае оштрафовали женщину, которую сбила машина

В Костанайской области автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщает Zakon.kz.

В ДП Костанайской области сообщили, что 9 января 2024 года около 13.30 по ул. Алтынсарина возле ТД "Айналайын" 36-летний водитель, управляя автомобилем BMW, совершил наезд на пешехода – женщину 56-ти лет, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, пишет alau.kz.

В результате ДТП женщина получила различные телесные повреждения. Данный факт был зарегистрирован в полиции.

Однако от претензий к водителю она отказалась, так как переходила дорогу в неположенном месте.

Вместе с тем в отношении нее возбуждено административное производство по ст. 615 КОАП РК "Нарушение правил движения пешеходами", которая предусматривает штраф в 2 МРП (7384 тенге).