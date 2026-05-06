Машина скорой помощи сбила женщину в Костанайской области

В костанайском городе Рудный машина скорой помощи сбила женщину на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

Пострадавшую доставили в городской травмпункт, а водитель остался на месте происшествия. Позже его доставили в управление полиции для разбирательства, передает Almaty.TV.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в репортаже.

Со слов пресс-секретаря станции скорой неотложной медицинской помощи Ксении Жилкибаевой, женщине была оказана помощь на месте, она доставлена в травмпункт городской больницы Рудного.

