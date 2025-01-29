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События

Дождь, метель и гололед ожидаются в Казахстане в четверг

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 20:01 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 30 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области ночью ожидаются снег, низовая метель, днем осадки (снег, дождь), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе области порывы 18 м/с. В Караганде ожидаются ночью снег, низовая метель, днем осадки (снег, дождь), гололед.

В Улытауской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег). Гололед. На севере области ожидается туман. В Жезказгане ночью осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, днем на юге, востоке, в центре области снег, на западе, севере небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Астане ожидаются временами снег, низовая метель. В Кокшетау ночью ожидаются снег, низовая метель, днем небольшой снег, низовая метель.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах области туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. В Туркестане днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.

В Абайской области ожидаются снег, метель, днем на юге, востоке сильный снег. Ветер южный, юго-западный, на западе, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ожидаются снег, метель.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель.

Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области гололед, временами туман. Ветер западный, северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается гололед. Вечером туман. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на востоке Атырауской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе Актюбинской области сохранится гололед, туман. В Актобе временами ожидается гололед, туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге, востоке области низовая метель, гололед, днем на юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются снег, поземок.

Ночью на востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах снег, временами сильный снег. На севере, в центре, горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед.

На востоке, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области туман. На юге области гололед.

Ночью на севере, юге Жамбылской области ожидается снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман.

В Павлодарской области ожидается снег, на западе, юге, востоке области метель. Ветер северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются снег, метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что метели в Астане, дожди со снегом в Алматы и Шымкенте.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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