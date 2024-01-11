Сенат одобрил законопроект по созданию экспортно-кредитного агентства

Депутаты Сената одобрили поправку по созданию Экспортно-кредитного агентства, сообщает Zakon.kz.

Депутат Сената Серик Шайдаров объяснил это необходимостью развития продвижения экспорта отечественных несырьевыех товаров на внешние рынки. Экспортно-кредитное агентство будет предоставлять страховую защиту от риска неплатежей при внешне-торговых операциях.

"Наряду со страхованием, перестрахованием также предусматривается государственное гарантирование и субсидирование ставок вознаграждения, возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также функции финансового агента. Закон "О страховой деятельности" не будет распространяться на Экспортно-кредитное агентство. Поправками в бюджетный кодекс определены требования, по которым должны соответствовать ЭКА при получении госгарантии. Так, объем фактически осуществленных страховых гарантийных выплат не должен превышать 40% от объема собственного капитала на период действия госгарантий". Серик Шайдаров

Агентство по запросу АРРФР предоставляет информацию касательно своей деятельности. Законом установлен запрет на предоставление агентством льготных условий аффилированным лицам, перечень которых определен.

"Изменением в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предлагается ЭКА отнести к субъектам финансового мониторинга. Согласно дополнениям в закон "О промышленной политике" ЭКА будет оказывать услуги министерству по предоставлению мер государственного стимулирования промышленности. Эти меры будут реализовываться посредством возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров. Наряду с этим, ЭКА обладает особым статусом, реализующим широкий спектр мер господдержки с концентрацией значительных финансовых ресурсов. Поэтому считаем целесообразным Министерству торговли и интеграции усилить контрольные и надзорные функции за деятельностью ЭКА, включая реализуемые меры господдержки". Серик Шайдаров

Депутат предложил периодически заслушивать Министерство транспорта и национальную компанию "Байтерек" на заседании Сената по вопросам деятельности агентства.

Законопроект "Об экспортно-кредитном агентстве Республики Казахстан" Министерство торговли и интеграции разработало в сентябре 2022 года. Документ определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Экспортно-кредитного агентства, порядок его взаимодействия с государственными органами, субъектами предпринимательства в сфере развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров (работ, услуг).