Экс-акционер АО "Банк Астаны" проигнорировал вызов на допрос в Антикор

Бывший мажоритарный акционер АО "Банк Астаны" Олжас Тохтаров проигнорировал вызов на допрос в Агентство по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на брифинге 9 октября 2024 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, в отношении Олжаса Тохтарова и экс-главы Astana LRT Талгата Ардана завершены уголовные дела.



"В связи с нахождением подозреваемых вне пределов Казахстана и уклонением от явки Антикоррупционная служба опубликовала уведомление о вызове подозреваемых в СМИ. Однако на допрос они так и не явились", – сказал Данияр Бигайдаров.

Он добавил, что собранные следствием доказательства в совершении тяжкого преступления позволили заочно квалифицировать деяния указанных лиц. В настоящее время идет ознакомление с материалами уголовного дела. 19 сентября дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Олжаса Тохтарова приглашали явиться на допрос в Агентство по противодействию коррупции 26 сентября.