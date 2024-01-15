Спорные и неравные условия: как Минтранс решает проблемы в отрасли

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта провел в Алматы встречу с грузоперевозчиками.

В ходе мероприятия были представлены для широкого обсуждения инициативы, направленные на совершенствование механизма выдачи иностранных бланков разрешений, называемых в народе "дозволами".

В ходе презентации председатель комитета Алтай Али отметил, что в отрасли есть факты, когда отдельная немногочисленная группа перевозчиков, лоббируя свои интересы, в удобном для себя формате выстраивали и утверждали методику расчета и распределения иностранных бланков разрешений, которые используются для осуществления международных автомобильных грузоперевозок.

Система распределения была выстроена так, что за отдельными перевозчиками на весь год закрепляется 50% бланков. При этом в них не указываются ни названия компаний, ни номера машин. Вдобавок, перевозчикам давалось 100 дней на использование ИБР.

Такое приоритетное положение заведомо ставит остальных перевозчиков в неравные условия. Кроме того, существующий сейчас механизм способствует созданию дефицита бланков и условий для их перепродажи. А когда перевозчики, которые резервируют бланки впрок, не успевают их использовать, начинается возврат.

"Это происходит в декабре, когда они уже никому не нужны. Цифры говорят сами за себя: в 2022 году у нас использованы только 45% бланков, в 2023 году из 270 тысяч бланков 45% по итогам года оказались не использованы. Это неправильный подход и от него нужно уйти. Мы не должны отдельным перевозчикам гарантировать объемы. Доступ к бланкам должен быть равным и не ограничивающим конкуренцию". Алтай Али

Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Новая методика, разработанная и представленная комитетом, исключает спорные моменты и теневые отношения в отрасли.

"Мы хотим перейти на новый метод распределения ИБР, который устраняет закрепление бланков за определенными компаниями и подразумевает их выдачу только при наличии конкретных грузов. Кроме того, мы хотим уменьшить срок использования бланков со 100 до 30 дней, а в самих бланках предлагаем указывать наименование компаний, кому выдан документ и номера автомашин", – сообщил руководитель ведомства.

Для обеспечения полной прозрачности использования бланков из процессов распределения бланков предлагается исключить инспекции транспортного контроля. Также для осуществления удаленного контроля за использованием бланков ведется работа по интеграции информационных систем КАТТК МТ РК, КГД МФ РК и КНБ РК, что позволит в режиме реального времени видеть движение бланков и пересечение автомобилями государственной границы.

Работа по интеграции транспортной базы данных и мониторинга динамики перевозок с ИС "Кеден" и "Беркут", согласно намеченным планам, должна завершиться в первой половине 2024 года.

Эти и другие инициативы министерства обеспечат равный доступ к бланкам разрешений и прозрачность в отрасли автомобильных грузоперевозок.