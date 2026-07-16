Получите документы заранее: в Казахстане на выходных отключат важную базу данных

Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта Казахстана предупредил о временной приостановке работы информационно-аналитической системы "Транспортная база данных", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 16 июля 2026 года, это связано с переносом системы в новый центр обработки данных.

"В связи с этим с 18:00 17 июля до ориентировочно 23:00 19 июля 2026 года будут недоступны сама система, а также связанные с ней государственные услуги и сервисы". Пресс-служба Министерства транспорта РК

В комитете также рекомендуют заранее получить необходимые разрешительные документы, подать заявления и завершить все процедуры до начала технических работ.

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