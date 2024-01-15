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В ВКО организовали новогодний праздник для "особенных" детей

В ВКО организовали новогодний праздник для "особенных" детей Фото: пресс-центр ВКО
Новый год – это праздник, который каждый из нас ждет с нетерпением. Это радость близких людей, новогодняя елка, подарки. Особенно, конечно, его ждут дети, которые верят в Деда Мороза и настоящее чудо.
В полюбившейся горожанам резиденции Аяз Ата 30 ребят из коррекционных классов, центра аутизма "Асыл Мирас" и школы интерната "Ак Ниет" вместе со сказочными персонажами с удовольствием участвовали в конкурсах и играх.
В ВКО организовали новогодний праздник для

Фото: пресс-центр ВКО

Аниматоры, студенты и преподаватели подарили праздник, постарались, чтобы особенные детки получили заряд бодрости, хорошего настроения, чтобы ничего их не насторожило, не напугало. Ребята участвовали в веселых конкурсах, рассказывали стихи, пели песни, водили хоровод.
В ВКО организовали новогодний праздник для

Фото: пресс-центр ВКО

Сказочные персонажи вручили сладкие подарки, игрушки и доставили праздничное настроение не только детям, но и родителям.
"Новогодние поздравления – это больше, чем традиция, это часть нашей жизни, рассказал папа Левы, Александр Дмитриев. Мы с утра готовились, собирались и эмоции нас просто переполняют, спасибо за такие шикарные подарки и за праздник, наши дети улыбаются, они счастливы, это столько радости, огромное всем спасибо, вы подарили детям чудо".
Общаясь с родителями аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, что сегодня в регионе делается большой акцент на инклюзивном образовании, чтобы особенные дети жили полноценной жизнью, получали не только образование, дающее возможность потом продолжить профессиональное обучения, но и радостные впечатления от детства.
В ВКО организовали новогодний праздник для

Фото: пресс-центр ВКО


В ВКО организовали новогодний праздник для

Фото: пресс-центр ВКОЛетом особенные дети с родителями отдохнули в лагере в Приморском, были организованы и другие мероприятия, и такая практика будет продолжена, подчеркнул глава региона.


Как отметили организаторы праздника, они хотят ввести добрую традицию и в выходные проводить в резиденции Аяз Ата мероприятия для особенных детей со всех районов области.

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