В ВКО организовали новогодний праздник для "особенных" детей

Новый год – это праздник, который каждый из нас ждет с нетерпением. Это радость близких людей, новогодняя елка, подарки. Особенно, конечно, его ждут дети, которые верят в Деда Мороза и настоящее чудо.

В полюбившейся горожанам резиденции Аяз Ата 30 ребят из коррекционных классов, центра аутизма "Асыл Мирас" и школы интерната "Ак Ниет" вместе со сказочными персонажами с удовольствием участвовали в конкурсах и играх.

Фото: пресс-центр ВКО

Аниматоры, студенты и преподаватели подарили праздник, постарались, чтобы особенные детки получили заряд бодрости, хорошего настроения, чтобы ничего их не насторожило, не напугало. Ребята участвовали в веселых конкурсах, рассказывали стихи, пели песни, водили хоровод.

Фото: пресс-центр ВКО

Сказочные персонажи вручили сладкие подарки, игрушки и доставили праздничное настроение не только детям, но и родителям.

"Новогодние поздравления – это больше, чем традиция, это часть нашей жизни, рассказал папа Левы, Александр Дмитриев. Мы с утра готовились, собирались и эмоции нас просто переполняют, спасибо за такие шикарные подарки и за праздник, наши дети улыбаются, они счастливы, это столько радости, огромное всем спасибо, вы подарили детям чудо".

Общаясь с родителями аким ВКО Ермек Кошербаев отметил, что сегодня в регионе делается большой акцент на инклюзивном образовании, чтобы особенные дети жили полноценной жизнью, получали не только образование, дающее возможность потом продолжить профессиональное обучения, но и радостные впечатления от детства.

Фото: пресс-центр ВКО





Фото: пресс-центр ВКОЛетом особенные дети с родителями отдохнули в лагере в Приморском, были организованы и другие мероприятия, и такая практика будет продолжена, подчеркнул глава региона.