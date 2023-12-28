Просроченные конфеты вручили особенным детям на новогоднем утреннике в Аксу

Особенным детям из Аксу во время празднования Нового года вручили сладкие подарки, в которых конфеты оказались просроченными, сообщает Zakon.kz.

Родители детей, которые получили сладкие подарки, заметили, что конфеты и прочие угощения оказались твердыми и с неприятным запахом. Возмущенные взрослые проверили сроки годности и выяснили, что сладости в подарках давно просрочены, пишет Pavlodarnews.

Как оказалось, в этом году презенты для особенных детей Аксу подготовил один из местных предпринимателей. Старые даты на упаковках оказались заклеены новыми стикерами.

"Восемь лет заводы дарят подарки нашим особенным деткам, и ни разу подобных случаев не было. Это моя вина, что не проверил подарки на сроки. Я и не думал, что с этим будут проблемыПодарки привезли накануне утренника. И только после жалоб я заметил, что места сроков годности заклеены новыми марками". Кайрат Смагулов, руководитель отдела образования Аксу

Смагулов обещал, что все испорченные сладости заменят в течение двух дней. Тем временем аким Аксу пообещал, что все ответственные за инцидент понесут наказание.

"Детям достались несвежие сладости. Виноваты в этом те, кто их привез. Приношу свои извинения детям и их родителям, которые были на утреннике". Нурлан Дюсимбинов, аким города

Издание отмечает, что в городе живет 291 ребенок с особенными потребностями. Каждый год власти города проводят для них предновогодние утренники.

Это не первый случай, когда дети получают несвежие продукты на свои столы. Так, 2 октября в социальных сетях появилась информация, что в столовой одной из школ, расположенных в Алматинской области, младшеклассникам раздали просроченные йогурты.

В начале ноября 44 школьника и два учителя отравились после обеда в сельской школе Жамбылской области две недели назад. Причину установили санврачи: у работников школьной столовой обнаружили стафилококк.