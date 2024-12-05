Новогодний подарок от СК "Евразия": экспресс-выплата за ДТП до конца года

Новый год – самый долгожданный семейный праздник, связанный с приятными хлопотами – покупкой подарков, каникулами, встречами родных и друзей. Снегопад – неотъемлемый атрибут новогоднего торжества, но он еще и является причиной множества дорожно-транспортных происшествий.

Страховая компания "Евразия" вновь запускает акцию "Новый год – без долгов", чтобы помочь своим клиентам сохранить самые лучшие воспоминания о празднике, а неприятности, связанные с ДТП, оставить в уходящем году.

Клиентам, предоставившим документы до 27 декабря 2024 года, страховые выплаты СК "Евразия" осуществит до наступления Нового года. Подать заявление на страховую выплату можно онлайн в личном кабинете сайта eurasia36.kz или по электронной почте: ServiceCenter@theeurasia.kz, а также в офисе компании. Все заявки будут рассмотрены в ускоренном режиме.

"Зима – самая горячая пора для всех страховщиков по причине большого количества ДТП. Мы позаботимся о каждом обратившемся автолюбителе, чтобы он получил выплаты до конца декабря и встретил Новый год в кругу семьи и близких людей без лишних забот, – заявили в пресс-службе СК "Евразия". – Ежегодно мы совершаем более 30 тыс. страховых выплат пострадавшим в ДТП, и значительная их часть приходится на декабрь. С наступающим Новым годом и будьте осторожны на дорогах!"

С начала года компания собрала 14,7 млрд тенге премий по обязательному страхованию (ОГПО ВТС) и 19,5 млрд тенге по программам добровольного автострахования КАСКО. Страховые выплаты пострадавшим в ДТП водителям суммарно по двум классам автострахования составили 19,9 млрд тенге.

По данным аналитиков СК "Евразия", в 2023 году на дорогах Казахстана произошло более 90 тыс. ДТП, за неполный 2024-й количество аварий на дорогах уже превысило 100 тыс. При этом основной пик дорожных инцидентов приходится на зимний период по причине нарушения ПДД, ситуация значительно усугубляется гололедицей на дорогах.

СК "Евразия" является многолетним лидером на рынке страхования Казахстана. Активы компании, по актуальным данным Нацбанка, превышают 613 млрд тенге, или почти 45% на рынке общего страхования.

Подробную информацию по условиям акции "Новый год – без долгов" можно получить в колл-центре СК "Евразия" по номеру 5678 (бесплатно с мобильного).

*Лицензия АРРФР № 2.1.20 от 26.12.2022