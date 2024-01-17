Почему в декабре снизилось количество зарегистрированных ИП

По данным Бюро национальной статистики, в декабре количество зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства по сравнению с ноябрем 2023 года уменьшилось на 2,4% и составило 1 719 тыс. субъектов. Статистики это связывают со всеобщим декларированием, сообщает Zakon.kz.

"Также в декабре наблюдалось уменьшение количества действующих субъектов ИП, по сравнению с ноябрем их количество уменьшилось на 1,9%. Данное снижение количества субъектов связано с введением всеобщего декларирования в 2024 году", – отмечают в Бюро нацстатистики.

Вместе с тем за год, наоборот, количество ИП показывает рост, зарегистрированных стало больше на 8,5%, действующих – на 11,1%.

По видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства сохраняется по отрасли "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов", доля которых составляет 37,5%.

На втором месте – "Предоставление прочих видов услуг" (17,4%), на третьем – "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" (16,2%). В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 71,1% от всех зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства.

"По состоянию на 1 января 2024 года количество зарегистрированных юридических лиц составило 526 290 единиц, из них 421 209 – действующие. По сравнению с ноябрем 2023 года наблюдается некоторое их уменьшение, количество зарегистрированных юрлиц сократилось на 0,4%, действующих – на 0,2%. За год же количество зарегистрированных выросло на 3,6%, действующих – на 5,5%" – говорится в сообщении БНС.

При этом по видам экономической деятельности наибольшее количество зарегистрированных юридических лиц сохраняется в отраслях "Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов" – 27,7%, "Строительство" – 13,3%, "Предоставление прочих видов услуг" – 9,9%.

В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 50,9% от всех зарегистрированных юридических лиц.



В регионах наибольшее количество зарегистрированных юрлиц приходится на города Алматы (148 244, или 28,2%) и Астана (100 990, или 19,2%), а также на Карагандинскую область (28 737, или 5,5%).

Наименьшее количество в областях Улытау (2969, или 0,6%), Жетысу (8288, или 1,6%) и Абай (8281, или 1,6%).

На третьем этапе всеобщего декларирования, который стартовал с 1 января 2024 года, декларировать свои доходы должны ИП, в том числе если они недействующие, а также супруги предпринимателей, даже если они являются нерезидентами Казахстана. Это касается и бывших супругов.