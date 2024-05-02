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Казахстан увеличит тариф на транзит российской нефти в Китай

Транзит в Китай, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 12:10 Фото: pixabay
Депутаты Сената на пленарном заседании ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и России о транспортировке российской нефти через территорию республики в Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сам протокол был подписан 16 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. В начале этого года срок его действия подошел к концу, в связи с этим стороны продлевают соглашение еще на 10 лет – до 1 января 2034 года. 

"Объем транспортируемой нефти увеличится с 7 млн ​​тонн до 10 млн тонн в год. Тариф на транспортировку нефти на казахстанском участке нефтепровода Туймазы – Омск – Новосибирск будет установлен в размере 2,1 доллара. Тариф на нефть, перевозимую по территории Казахстана, составит 15 долларов", – сказал депутат Сената Суиндик Алдашев.

Как ранее в Мажилисе рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев, за этот 10-летний период Россия планирует поставить в Китай 100 млн тонн нефти. 

"Продление соглашения обеспечит загрузку нефтью ПНХЗ, поступающей по нефтепроводу Омск – Павлодар. Какие-либо риски отсутствуют. За период с 2024 года по 2034 год ожидаемая выручка за транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай по обоим участкам составит 1 710 000 000 долларов США, а с учетом прибыли от замещения – 1 851 000 000 долларов", – заявил 27 марта в Мажилисе Алмасадам Саткалиев.

Ранее Казахстан и Россия договорились увеличить транзит российской нефти в Китай.

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