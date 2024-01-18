Депутат предложил праздновать Наурыз вместо Нового года

Депутат Сената Парламента РК Али Бектаев на заседании палаты 18 января 2024 года заявил, что казахстанцы должны праздновать Наурыз вместо Нового года, сообщает Zakon.kz.

Он даже направил запрос на имя премьер-министра. По мнению сенатора, празднование Нового года усложняется и превращается из семейного праздника в некое материальное мероприятие, а пиротехника "пугает взрослых и детей".

"О чем говорить, когда в торговых центрах нет свободного места – все ищут дорогие подарки и игрушки, исполняя желание своих детей. Можно понять, конечно, желание родителей, которые вкладывают душу в подарок. Но мы прекрасно знаем, что большая часть новогодних подарков поступает из-за рубежа, пропагандируя тем самым зарубежные традиции, быт, менталитет и религию, не говоря уже о проводимых коллективных корпоративах, елках акимов для школ и утренниках в детских садах. Думаю, пришло время сформировать особую социально-идеологическую традицию – празднование Нового года для Казахстана – Наурыз должен стать традицией". Али Бектаев

Он считает, что именно ценности, которые несет в себе праздник Наурыз, должны стать духовной основой.

"Как правило, в этот день люди очищаются от плохих намерений и обновляются, помогают всем. Также в эти дни люди тепло приветствовали друг друга и прощали обиды и давали благословение наурыз-бата. Наурыз должен стать символом обновления и возрождения. Поэтому считаем, что необходимо принять общенациональную концепцию празднования Наурыза, который будет способствовать внедрению в сознание каждого гражданина, начиная с детского сада, именно о том, что Наурыз является началом года, началом всего сущего". Али Бектаев

Депутат также считает, что нужно сформировать научный центр, который будет исследовать значение Наурыза. Необходимо, по его мнению, также провести этот праздник во всенародную акцию помощи поддержки многодетных семей, с низким уровнем жизни, с инвалидностью.

Наурыз – праздник весны и нового года, который отмечается во многих странах Центральной Азии и Ближнего Востока.