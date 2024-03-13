Наурыз в Казахстане будут праздновать по-новому

Заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев на брифинге в СЦК 13 марта заявил, что с 2024 года в Казахстане Наурыз будут праздновать в новом формате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что по-новому Наурыз будут праздновать по предложению главы государства.

"Празднование будет проходить в течение 10 дней – с 14 по 23 марта, и назван этот период Наурызнама. Утвержден единый логотип и направлен во все регионы", – сказал Сабит Барлыбаев.

Также он поделился программой празднования Наурыза:

14 марта – Көрісу күні – будет отмечаться как праздник Амал. Он сохранился в западных регионах страны, и теперь предлагается отмечать во всех регионах.

– Көрісу күні – будет отмечаться как праздник Амал. Он сохранился в западных регионах страны, и теперь предлагается отмечать во всех регионах. 15 марта – День милосердия – будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству.

– День милосердия – будет посвящен благотворительности, милосердию и добрососедству. 16 марта – День культуры и национальных традиций – будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей.

– День культуры и национальных традиций – будет посвящен пропаганде нашей культуры, искусства и национальных ценностей. 17 марта – День Шанырака – будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания.

– День Шанырака – будут организованы культурные мероприятия, посвященные популяризации наших семейных ценностей, образцовым семьям, вопросам нравственного воспитания. 18 марта – День национальной одежды. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды.

– День национальной одежды. В декаде Наурызнама во всех регионах страны будут проведены различные мероприятия, направленные на популяризацию нашей национальной одежды. 19 марта – День обновления – предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев.

– День обновления – предложено продолжить традицию весенней посадки деревьев. 20 марта – День национальных видов спорта – во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта.

– День национальных видов спорта – во всех регионах страны организуются различные соревнования по национальным видам спорта. 21 марта – День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди, в целом, повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство.

– День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди, в целом, повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство. 22 марта – Новый год. В этот день во всех регионах страны проводятся общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуются этноаулы и различные ярмарки.

Завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, будет объявлено 23 марта – День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

Параллельно с 14 по 23 марта будет объявлен сезон "Наурыз – базарлық". В эти дни, как сообщил Сабит Барлыбаев, планируется проведение массовых распродаж в торговых точках, а также скидок.

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18 января 2024 года депутат Сената Парламента РК Али Бектаев на заседании палаты заявил, что казахстанцы должны праздновать Наурыз вместо Нового года. Подробности здесь.