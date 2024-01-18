Токаев прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает Zakon.kz.
"Глава государства прибыл в Квиринальский дворец для проведения переговоров с Президентом Италии. Касым-Жомарта Токаева встретил Серджо Маттарелла", – говорится в сообщении Акорды.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл с официальным визитом в Италию. В аэропорту Рима президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула.
Планируется, что глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.
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