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Токаев прибыл с официальным визитом в Италию

президент РК Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Италию.

Как пишет Акорда, в аэропорту Рима Президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула.

Завтра, 18 января, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджей Мелони.

В этот же день Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.

Ранее сообщалось, что Токаев совершит официальные визиты в Италию и Ватикан, в ходе которых встретится с представителями итальянских властей и Папой Римским.

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