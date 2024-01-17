Токаев прибыл с официальным визитом в Италию
Как пишет Акорда, в аэропорту Рима Президента Казахстана встретили министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа была выстроена рота Почетного караула.
Завтра, 18 января, Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджей Мелони.
В этот же день Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет ряд встреч с руководителями крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска.
Ранее сообщалось, что Токаев совершит официальные визиты в Италию и Ватикан, в ходе которых встретится с представителями итальянских властей и Папой Римским.