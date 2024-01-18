Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Италии
Фото: аkorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Джорджей Мелони, сообщает Zakon.kz.
"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Киджи" на переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони", – говорится в сообщении Акорды.
Ранее сообщалось, что официальный визит главы государства в Италию начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой. На встрече глава Казахстана отметил продолжительный и взаимовыгодный характер отношений с Итальянской Республикой – надежным партнером Казахстана в Европейском cоюзе.
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