Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Джорджей Мелони, сообщает Zakon.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Киджи" на переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что официальный визит главы государства в Италию начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой. На встрече глава Казахстана отметил продолжительный и взаимовыгодный характер отношений с Итальянской Республикой – надежным партнером Казахстана в Европейском cоюзе.





