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Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Италии

Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Италии Фото: аkorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с главой Совета министров Джорджей Мелони, сообщает Zakon.kz.

"Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец "Киджи" на переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что официальный визит главы государства в Италию начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой. На встрече глава Казахстана отметил продолжительный и взаимовыгодный характер отношений с Итальянской Республикой –  надежным партнером Казахстана в Европейском cоюзе.


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Токаев Касым-Жомарт Италия Казахстан
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