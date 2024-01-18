Токаев провел переговоры с главой Совета министров Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, глава государства поблагодарил Джорджу Мелони за оказанный теплый прием на итальянской земле.



Как отметил Токаев, Казахстан и Италия поддерживают политический диалог, наладили тесное экономическое взаимодействие, плодотворные культурные и гуманитарные связи.

"Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", – сказал он.

По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около 15 млрд долларов. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли 7,3 млрд долларов. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

"Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата", – говорится в сообщении Акорды.

Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.

В свою очередь, Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с Казахстаном.

"Мы рассматриваем Ваш визит как прекрасную возможность для дальнейшего укрепления казахско-итальянских отношений", – сказала она.

В ходе встречи особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

"Уверен, что сегодняшние переговоры ознаменуют новый этап в наших двусторонних отношениях и откроют хорошую возможность для поиска перспективных направлений сотрудничества", – подытожил президент.

По итогам встречи глава Казахстана и премьер-министр Италии приняли Совместное заявление.