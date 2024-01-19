Казахстан укрепляет сотрудничество с Италией в сфере экспорта и инвестиций

В рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Италию и Ватикан АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" подписал ряд документов по развитию взаимного сотрудничества и совместной поддержке экспортной торговли.

Меморандумы о взаимопонимании с экспортно-кредитным агентством Италии (SACE) были подписаны двумя дочерними компаниями Холдинга – АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" и АО "Банк Развития Казахстана".

Документы направлены на увеличение объема и расширение структуры казахстанского несырьевого экспорта, страхования торговых и коммерческих рисков, а также на поддержку инициатив и проектов в обрабатывающей промышленности, агросекторе, сфере транспорта и логистики, энергетики, машиностроения, металлургии и химической промышленности.





"Мы нацелены на дальнейшее развитие торговли и экономического сотрудничества между Италией и Казахстаном, стимулирование инвестиций путем поддержки итальянских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в Центральной Азии, и поощрение доступа и присутствия казахстанских компаний на итальянском рынке". Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Нурлан Байбазаров

На встрече с SACE стороны обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом и знаниями в части поддержки экспортеров, а также создания экспортоориентированных инвестиционных проектов в Казахстане с использованием итальянского капитала, инноваций, технологий и оборудования.