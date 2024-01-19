Казахстан укрепляет сотрудничество с Италией в сфере экспорта и инвестиций
Меморандумы о взаимопонимании с экспортно-кредитным агентством Италии (SACE) были подписаны двумя дочерними компаниями Холдинга – АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" и АО "Банк Развития Казахстана".
Документы направлены на увеличение объема и расширение структуры казахстанского несырьевого экспорта, страхования торговых и коммерческих рисков, а также на поддержку инициатив и проектов в обрабатывающей промышленности, агросекторе, сфере транспорта и логистики, энергетики, машиностроения, металлургии и химической промышленности.
"Мы нацелены на дальнейшее развитие торговли и экономического сотрудничества между Италией и Казахстаном, стимулирование инвестиций путем поддержки итальянских компаний, заинтересованных в ведении бизнеса в Центральной Азии, и поощрение доступа и присутствия казахстанских компаний на итальянском рынке".Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Нурлан Байбазаров
На встрече с SACE стороны обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом и знаниями в части поддержки экспортеров, а также создания экспортоориентированных инвестиционных проектов в Казахстане с использованием итальянского капитала, инноваций, технологий и оборудования.