Казахстанский дзюдоист выиграл суд у Минспорта

Суд признал незаконным отказ Министерства туризма и спорта Казахстана в выплате поощрений чемпиону международных соревнований, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 декабря 2024 года рассказали в Верховном суде РК.

"Житель Атырау, мастер спорта обратился в Министерство туризма и спорта о выплате поощрений за занятые призовые места в 2021 году по дзюдо в Лиссабоне (Португалия), в 2023-м в чемпионатах Азии и Океании по самбо в Астане, мира по самбо среди мастеров в Уральске, мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ). Отказ министерства со ссылкой на правила уполномоченного органа, которыми не предусмотрены выплаты ветеранам спорта, он обжаловал в суде", – говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области, рассмотрев дело, указал на следующее:

"Согласно правилам, за каждое занятое место каждому чемпиону и призеру международных соревнований, члену сборных команд в индивидуальных видах спорта выплачиваются денежные поощрения в 100%. И в нем нет прямых запретов на выплату поощрений ветеранам спорта – призерам международных соревнований".

Истец, принимая участие в соревновании наряду со спортсменами других стран, выступая за Казахстан, завоевал призовые места, которые учтены в общем медальном зачете стран-участниц. Так, на чемпионате мира по самбо в Уральске участвовали свыше 550 спортсменов из более чем 20 стран мира.

"Министерством нарушен принцип охраны права на доверие (ст. 13 АППК РК), который указывает на недопустимость наступления обременяющих последствий для участника административной процедуры от незаконных действий административного органа. В связи с этим иск мастера спорта удовлетворен: суд обязал министерство выплатить ему денежные поощрения за призовые места на чемпионате мира". Пресс-служба ВС РК

Решение суда не вступило в законную силу.

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А 4 июня 2024 стало известно, что мастер спорта Казахстана через суд добился выплат поощрений от Минтуризма.