Антикоррупционное ведомство совместно с областным акиматом взялось за "бородатые" объекты

В результате в прошлом году сданы социальные объекты, строительство которых растянулось на несколько лет.

Среди взятых на контроль долгостроев были 2 школы в Казалинском и Жанакорганском районах, спорткомплекс в Аральском, Дом культуры на 600 мест в Казалы.





Следует отметить, эти объекты должны были быть сданы в 2020-2021 годах. Однако из-за неисполнения подрядчиками своих обязательств строительство было затянуто. Между тем каждый из этих объектов был очень востребован на местах. Так, из-за затягивания сроков строительства школы в Майбекет в Жанакорганском районе свыше 300 детей вынуждены были ездить в школу далеко от дома. И так продолжалось 4 года". Асылхан Ашыков первый заместитель руководителя областного департамента по противодействию коррупции

Сейчас эта школа и указанные выше объекты введены в строй. За невыполнение в срок своих обязательств подрядчики привлечены к ответственности: одни оштрафованы, другие признаны недобросовестными. Работа по ликвидации "бородатых" строек будет продолжена.