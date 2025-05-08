В Туркестанской области в этом году ведется строительство 172 объектов
Планируется сдать в эксплуатацию 103 объекта. В частности, по области будут сданы:
- 1 административное здание,
- 4 образовательных учреждения,
- 16 "Комфортных школ",
- 1 объект здравоохранения,
- 1 объект социальной поддержки,
- 27 жилых домов,
- 26 объектов инженерной инфраструктуры,
- 6 объектов культуры,
- 16 спортивных объектов,
- 2 сельскохозяйственных объекта.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Кроме того, будут проведены работы по реконструкции парка "Парасат" в Туркестане, а также подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура к специальной экономической зоне "Туран".
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Строительные работы на 69 объектах будут перенесены на следующий год. В ходе реализации проектов будет создано 1163 рабочих места, из них 139 – постоянные, 1024 – временные.
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Качество строительства возводимых в регионе объектов находится под личным контролем акима области Нуралхана Кушерова.