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Общество

В Туркестанской области в этом году ведется строительство 172 объектов

В Туркестанской области в этом году ведется строительство 172 объектов, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:07 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестанской области активно ведутся строительные работы на объектах социального значения. В 2025 году на территории области реализуется строительство 172 объектов. Из них строительство 127 объектов началось в прошлом году, а 45 – это новые объекты.

Планируется сдать в эксплуатацию 103 объекта. В частности, по области будут сданы:

  • 1 административное здание,
  • 4 образовательных учреждения,
  • 16 "Комфортных школ",
  • 1 объект здравоохранения,
  • 1 объект социальной поддержки,
  • 27 жилых домов,
  • 26 объектов инженерной инфраструктуры,
  • 6 объектов культуры,
  • 16 спортивных объектов,
  • 2 сельскохозяйственных объекта.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, будут проведены работы по реконструкции парка "Парасат" в Туркестане, а также подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура к специальной экономической зоне "Туран".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Строительные работы на 69 объектах будут перенесены на следующий год. В ходе реализации проектов будет создано 1163 рабочих места, из них 139 – постоянные, 1024 – временные.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Качество строительства возводимых в регионе объектов находится под личным контролем акима области Нуралхана Кушерова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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