В Туркестанской области в этом году ведется строительство 172 объектов

В Туркестанской области активно ведутся строительные работы на объектах социального значения. В 2025 году на территории области реализуется строительство 172 объектов. Из них строительство 127 объектов началось в прошлом году, а 45 – это новые объекты.

Планируется сдать в эксплуатацию 103 объекта. В частности, по области будут сданы:

1 административное здание,

4 образовательных учреждения,

16 "Комфортных школ",

1 объект здравоохранения,

1 объект социальной поддержки,

27 жилых домов,

26 объектов инженерной инфраструктуры,

6 объектов культуры,

16 спортивных объектов,

2 сельскохозяйственных объекта.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кроме того, будут проведены работы по реконструкции парка "Парасат" в Туркестане, а также подведена инженерно-коммуникационная инфраструктура к специальной экономической зоне "Туран".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Строительные работы на 69 объектах будут перенесены на следующий год. В ходе реализации проектов будет создано 1163 рабочих места, из них 139 – постоянные, 1024 – временные.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Качество строительства возводимых в регионе объектов находится под личным контролем акима области Нуралхана Кушерова.