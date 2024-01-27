80 лет снятия блокады Ленинграда: офицеры ОДКБ почтили память погибших

Делегация Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Андреем Сердюковым, по приглашению правительства Санкт-Петербурга приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает Zakon.kz.

В этот день 80 лет назад в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции советских войск немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, а блокада города – снята.



"Офицеры Объединенного штаба ОДКБ, среди которых представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, приняли участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, отдали дань памяти павшим воинам и жителям блокадного Ленинграда, ветеранам Великой Отечественной войны", – рассказали РИА Новости в пресс-службе штаба.

Отметим, что в 1941 году на фронт ушел сын великого казахского акына Джамбула Джабаева. Тревогу за Алгадая поэт выразил в бессмертном произведении "Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя…". Поэма стала выражением чувств всей огромной страны, искренне сопереживавшей трагедии ленинградцев.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.