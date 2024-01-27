80 лет снятия блокады Ленинграда: алматинцы возложили цветы к Вечному огню

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады около 100 алматинцев возложили цветы к Вечному огню в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в Алматы в живых осталось только 25 ленинградцев-блокадников, переживших самую страшную блокаду Великой Отечественной войны.

"В городе Алматы состоялось торжественное возложение цветов, посвященное 80-летию снятия блокады Ленинграда. Председатель Союза ветеранов Афганистана, зам. председателя Совета ветеранов Мурат Абдушкуров напомнил присутствующим о вкладе наших соотечественников в общую Победу. Мы должны помнить о подвиге советских воинов на полях сражений, о подвиге мужчин и женщин, стариков и детей, которые ковали Победу в тылу", – написал председатель Совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров в Facebook.

По его словам, важно, в мероприятии приняли участие жители блокадного Ленинграда, Совет ветеранов города Алматы, ветераны Афганской войны, локальных конфликтов, молодёжь, жители и гости города.

Цветы также возложили к кубу из лабрадорита с надписью "Ленинград", под которым замурована капсула с землей, привезенной из этого города.

Фото: Facebook/Мурат Абдушкуров

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

Ранее сообщалось, что делегация Объединенного штаба ОДКБ, возглавляемая генерал-полковником Андреем Сердюковым, по приглашению правительства Санкт-Петербурга приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.