Ермек Кошербаев: В профилактике суицида не должно быть формального подхода

Аким Восточного Казахстана Ермек Кошербаев провел расширенное совещание по профилактике суицида среди подростков с участием представителей прокуратуры, полиции, педагогов, психологов и общественности, сообщает Zakon.kz.

Формальный подход не работает, нужны четкие приоритеты и правильные направления для решения проблемы, отметил в ходе встречи аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев.

Глава региона акцентировал внимание на том, что грамотная воспитательная работа с детьми – приоритетная задача всех органов.

Фото: пресс-центр ВКО

По информации Департамента полиции ВКО, последние семь лет наблюдалась динамика снижения суицидов, но именно в 2023 году произошел резкий рост: зафиксировано 37 случаев суицида, семь из которых завершились трагически. Средний возраст подростков, пытающихся покончить с собой, – 15-17 лет. В основном это дети из полных и благополучных семей.

"В большинстве случаев это связано с ссорами с родителями, эмоциональными переживаниями, связанными с неразделенной любовью, психическим состоянием или проблемами в учебе", – сообщил начальник Следственного управления, полковник полиции Департамента полиции ВКО Даурен Иманмадиев.

Фото: пресс-центр ВКО

По словам психологов, зачастую складывается такая ситуация, что подростки, теряя связь с родителями, оказываются под влиянием факторов извне, таких как зависимость от виртуальных игр, лудомания и прочее. В такие периоды на помощь должны приходить именно педагоги, которым школьник может доверить свои секреты и получить дельный совет.

"Вся проблема в том, что дети оказались в пустоте, они не знают, что будет дальше. Сегодня не создается та социальная среда, где они могли бы реализовать себя. Мы связали школы по рукам и ногам, любая работа расценивается как эксплуатация детского труда. А воспитывать нужно в коллективе. Также считаю необходимым на законодательном уровне определить "треш-контент" в интернете, и сделать так, чтобы он не был настолько доступен", – отметила одна из участниц встречи Ирина Плотникова.

Фото: пресс-центр ВКО

Несмотря на большой объем проводимой работы по работе с подростками, она не всегда доходит до конечного адресата. К примеру, в городах области есть Центры здоровья молодежи, проводятся культурные, спортивные и социальные мероприятия. Однако в районах об этом и вовсе не знают.

"При посещении районов будем разговаривать с учителями и психологами. Не надо показывать благополучные школы. Мы должны знать, что сегодня волнует детей", – отметил Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-центр ВКО

По итогам совещания решено наметить комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение суицидов: усилить в общеобразовательных учреждениях индивидуальную работу с несовершеннолетними и их родителями, укрепить институт социальных работников и психологической помощи, служб и телефонов доверия, которые помогают подросткам справляться с жизненными трудностями и направляют их на созидательный путь развития.