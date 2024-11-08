Ермек Кошербаев: Акимы не должны быть завхозами

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев принял участие в региональном форуме акимов всех уровней "Вместе с народом!".

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы реализации партийных проектов "Ауыл аманаты" и "Жер аманаты". Также участники озвучили актуальные для сел вопросы, подвели итоги проделанной работы и наметили планы на ближайшую перспективу.

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона Ермек Кошербаев отметил, что основная цель проведения подобных форумов – это улучшение качества жизни народа.

"Акимы не должны быть завхозами. У нас как сейчас: бюджет выделили, освоили, отчитались. Это подход не хозяйственника, а завхоза. Говорите с населением на их языке, решайте насущные проблемы, помогайте создавать производства, чтобы они могли зарабатывать. Это и есть хозяйственный подход. В результате диалога с населением, вы увидите резервы и точки экономического роста в реальном секторе в разрезе каждого села. Глава государства поставил перед нами большие задачи по улучшению благосостояния населения и мы должны их выполнить", – отметил аким области.

Фото: пресс-центр ВКО

В форуме приняли участие секретарь партии Amanat Ержан Жылкыбаев, акимы всех уровней, председатель и депутаты областного маслихата, руководители управлений и департаментов, а также представители СМИ.

В своем выступлении Жылкыбаев остановился на темпах социально-экономического развития региона, а также рассказал о партийных проектах, направленных на решение конкретных проблем населения.

Фото: пресс-центр ВКО

Фото: пресс-центр ВКО

Во второй части форума провели обучающий семинар-тренинг. Его участники получили информацию по совершенствованию управленческого процесса, принятию конструктивных решений, противодействию коррупции, а также эффективному внедрению программ партии.