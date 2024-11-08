Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ермек Кошербаев: Акимы не должны быть завхозами

Ермек Кошербаев форум, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:24 Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев принял участие в региональном форуме акимов всех уровней "Вместе с народом!".

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы реализации партийных проектов "Ауыл аманаты" и "Жер аманаты". Также участники озвучили актуальные для сел вопросы, подвели итоги проделанной работы и наметили планы на ближайшую перспективу.

Ермек Кошербаев: Акимы не должны быть завхозами, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:24

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона Ермек Кошербаев отметил, что основная цель проведения подобных форумов – это улучшение качества жизни народа.

"Акимы не должны быть завхозами. У нас как сейчас: бюджет выделили, освоили, отчитались. Это подход не хозяйственника, а завхоза. Говорите с населением на их языке, решайте насущные проблемы, помогайте создавать производства, чтобы они могли зарабатывать. Это и есть хозяйственный подход. В результате диалога с населением, вы увидите резервы и точки экономического роста в реальном секторе в разрезе каждого села. Глава государства поставил перед нами большие задачи по улучшению благосостояния населения и мы должны их выполнить", – отметил аким области.
Ермек Кошербаев: Акимы не должны быть завхозами, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:24

Фото: пресс-центр ВКО

В форуме приняли участие секретарь партии Amanat Ержан Жылкыбаев, акимы всех уровней, председатель и депутаты областного маслихата, руководители управлений и департаментов, а также представители СМИ.

В своем выступлении Жылкыбаев остановился на темпах социально-экономического развития региона, а также рассказал о партийных проектах, направленных на решение конкретных проблем населения.

Ермек Кошербаев: Акимы не должны быть завхозами, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:24

Фото: пресс-центр ВКО

Ермек Кошербаев: Акимы не должны быть завхозами, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 15:24

Фото: пресс-центр ВКО

Во второй части форума провели обучающий семинар-тренинг. Его участники получили информацию по совершенствованию управленческого процесса, принятию конструктивных решений, противодействию коррупции, а также эффективному внедрению программ партии.

Читайте также

Токаев встретился с президентом Азиатского банка развития
О чем договорился Токаев с президентом Азиатского банка развития
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Нового акима выберут в Талгаре: названа дата
Анастасия Московчук
Ермек Кошербаев AMANAT Восточно-Казахстанская область акимат 2024 год Акимы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
санкции
Санкции против шести казахстанских компаний ввела Великобритания: кто оказался под запретом
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: