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Дополнительные меры: на борьбу с саранчой выделили еще 4 млрд тенге

Дополнительные меры: на борьбу с саранчой выделили еще 4 млрд тенге Фото: pixabay
Четыре миллиарда тенге дополнительных средств выделили в правительстве для борьбы с нашествием саранчи. На эти деньги проведут обработку полей в местах прогнозируемого обитания насекомых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Из резерва правительства выделено 3,9 млрд тенге на неотложные затраты по обеспечению полномасштабного проведения химических обработок против стадных саранчовых на всей прогнозируемой площади для предотвращения их массового развития и распространения, повреждения пастбищ, уничтожения посевов сельскохозяйственных культур, а также их миграции на сопредельные территории соседних государств.

Последние годы в стране наблюдается рост площадей распространения стадных саранчовых:

  • в 2020 году – 514 тыс. га
  • в 2021 году – 626 тыс. га
  • в 2022 году – 975 тыс. га
  • в 2023 году прогнозировалось распространение – 1 585 тыс. га, фактически обработано – 1 616 тыс. га
  • На 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых.

Ранее для обработки 1 270,6 тыс. га площади в текущем году из республиканского бюджета выделено 4,2 млрд тенге. Однако уточненный прогноз распространения стадных саранчовых в 2024 году увеличился и составил 2,5 млн га, что почти на 1 млн га больше показателя прошлого года.

Выделенные дополнительные средства будут направлены на проведение химических обработок против стадных саранчовых вредителей на площади 1,3 млн гектаров земель.

В начале июля прошлого года стало известно о засилье вредоносных насекомых на полях Костанайской области. Позже разрушительная гудящая волна добралась и до Актюбинского региона.

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