Правительство выделило дополнительные 7 млрд тенге на поддержку экспорта зерна

Правительство Казахстана выделяет дополнительные 7 миллиардов тенге для поддержки экспортеров зерна, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы правительства, средства направят на полное закрытие обязательств государства по действующей программе субсидирования транспортных расходов, а также на дальнейшее стимулирование поставок на приоритетные зарубежные рынки.

Отмечено, что дополнительное финансирование стало необходимым с учетом высокого урожая зерновых культур и повышенного спроса на казахстанское зерно со стороны зарубежных покупателей.

Также сказано, что в 2025 году на субсидирование транспортных затрат уже было направлено 31 млрд тенге из резерва правительства.

Эти средства обеспечили выход казахстанской продукции на новые экспортные направления, восстановление поставок на ранее утраченные рынки и увеличение объемов экспорта в страны дальнего зарубежья по альтернативным логистическим маршрутам. По итогам реализованных мер объем поставок на новые и восстановленные рынки превысил 2,5 млн тонн.

Ранее было принято решение о пролонгации программы субсидирования транспортных расходов на 2026 год с обеспечением соответствующего финансирования в объеме не менее 30 млрд тенге.

