Ернур Утегенов назначен главой аппарата МЧС

Ернур Утегенов назначен на должность руководителя аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала правительства РК.

"Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Утегенов Ернур Сапарович назначен на должность руководителя аппарата ведомства", – говорится в официальном сообщении.

Ернур Утегенов родился 23 июня 1978 года в селе Талдыапан Казталовского района Западно-Казахстанской области.

Трудовую деятельность начал инспектором группы пожарной профилактики пожарной части № 15 Казталовского района. В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК и в 2001 году – Кокшетауский технический институт по специальности "Пожарная безопасность".

В 2002-2011 годах работал на различных должностях в Управлении государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. С 2011 по 2012 год – начальник Управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, с 2012 по 2019 год – заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

С февраля 2019 года работал начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В мае 2021 года возглавил ДЧС Западно-Казахстанской области.